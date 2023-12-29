Товары для дома в МТС: роботы-пылесосы Samsung с выгодой до 25% и бесплатной доставкой

Роботы-пылесосы Samsung будут доступны в интернет-магазине МТС со скидкой до 25% и бесплатной доставкой. Предложение актуально по 31 декабря 2023 года.

Роботы-пылесосы Samsung — современные гаджеты для эффективной и быстрой уборки, которые повысят ее качество и заметно сократят время наведения чистоты. Воспользуйтесь суперпредложением от МТС — заказывайте роботы-пылесосы в интернет-магазине МТС со скидкой до 25% и бесплатной доставкой.

Samsung Jet Bot

Интеллектуальная система энергосбережения

Модернизированный контроль по Wi-Fi

Высокоэффективная щетка

Samsung Jet Bot может самостоятельно провести уборку помещений с помощью лазерной системы навигации и встроенной щетки. Уверенно перемещаться по дому и обходить препятствия ему позволяет чуткий датчик LiDAR. Интеллектуальная система управления мощностью определяет тип поверхности и количество пыли, чтобы автоматически отрегулировать мощность всасывания для более тщательной очистки. Встроенная щетка с тонкими волокнами из мягкого текстиля позволяет очищать любые типы полов, включая ковровые покрытия и твердые породы дерева.

Samsung Jet Bot AI+

Clean Station — устройство для очистки контейнера

Усовершенствованная 5-слойная система фильтрации

Мощная уборка без усилий

Samsung Jet Bot AI+ имеет сенсор LiDAR. Также он дополнен 3D-камерой глубины, которая воспринимает структуру помещения и любые препятствия, включая тонкие и маленькие объекты. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта робот распознает типы предметов и мебели, что позволяет ему держаться на безопасном расстоянии от хрупких вещей, таких как напольные вазы. А расположенная на пылесосе фронтальная камера позволяет вести удаленное видеонаблюдение.

После завершения уборки пылесос возвращается на док-станцию, где его пылесборник автоматически очищается. Док-станция оснащена мешком для мусора объемом 2,5 литра, который можно менять раз в 1-3 месяца. Оба робота-пылесоса поддерживают удаленное управление по Wi-Fi. Воспользовавшись приложением SmartThings App, можно со смартфона запланировать уборку выбранных комнат, установить виртуальные стены и запретные зоны.

Стоимость Samsung Jet Bot составит 1199 рублей, а Samsung Jet Bot AI+ предлагается за 2599 рублей. Для абонентов МТС при покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит от 119 рублей, а на два года — от 60 рублей.

Также в МТС представлен большой выбор товаров для дома и полезных девайсов, которые предлагаются со скидкой до 30%. Кроме того, совсем недавно ассортимент расширился новыми умными девайсами. Все устройства могут стать полезным подарком для Вас и Ваших близких. Их можно купить в МТС, оплатив всю стоимость сразу или оформив товар в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа.

По 31 декабря 2023 года можно заказать понравившийся товар на сайте интернет-магазина МТС — и его доставят бесплатно на любой адрес в пределах Беларуси. Подробности по ссылке.