Samsung представит на CES 2024 новую модель пылесосов с усовершенствованным ИИ

Компания Samsung Electronics объявила, что представит на выставке CES 2024 новую модель пылесоса с передовыми технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Робот-пылесос Bespoke Jet Bot Combo сочетает в себе широкие возможности ИИ и функцию очистки паром, упрощая процесс уборки.

Bespoke Jet Boat Combo – это робот-пылесос с функцией влажной уборки, оснащенный искусственным интеллектом. Усовершенствованная функция распознавания объектов с помощью ИИ, используемая в Bespoke Jet Bot Combo, является новым витком развития технологии, ранее представленной в Bespoke Jet Bot AI+. С помощью встроенного 3D-датчика она может идентифицировать больше объектов, что позволяет устройству перемещаться по помещению с большей точностью.

Наиболее заметным улучшением является то, что искусственный интеллект теперь может распознавать не только объекты, но и пространства и пятна, чтобы производить уборку более эффективно. ИИ идентифицирует и классифицирует области на виртуальной карте, например, гостиную и кухню, и автоматически предлагает установить “запретные зоны”, такие как ванная комната, веранда или прихожая, которые робот-пылесос будет избегать при уборке. Когда Bespoke Jet Bot Combo обнаруживает пятно, он отправляется на станцию самоочистки, где нагревает моющие насадки горячим паром и водой, а затем возвращается, чтобы убрать пятно. Благодаря мощным моющим щеткам, вращающимся со скоростью 170 оборотов/мин, устройство может счищать даже затвердевшие загрязнения. Это обеспечивает высокоэффективную автономную уборку, которая сокращает необходимость участия пользователя в различных процессах.

Кроме того, модель может даже определять тип напольного покрытия для проведения более эффективной уборки, используя функцию распознавания напольного покрытия с помощью ИИ (AI Floor Detect). Она отличает твердые покрытия от ковровых, а затем автоматически увеличивает мощность всасывания, что помогает удалять даже глубоко осевшую пыль в коврах. К тому же эта функция помогает предотвратить намокание ковров и их загрязнение моющими насадками. Когда Bespoke Jet Bot Combo распознает ковровое покрытие, он решает, следует ли приподнять моющие насадки или отсоединить их на станции очистки, чтобы обеспечить лучшее качество уборки.

Станция самоочистки обеспечивает трехступенчатую систему полной очистки моющих насадок, которая включает в себя автоматическую мойку, очистку паром и автоматическую сушку горячим воздухом. После мытья насадок горячей водой, они проходят обработку горячим паром для предотвращения неприятных запахов, что делает уход за пылесосом более гигиеничным.