Intel открывает новую компанию по созданию ПО с ИИ

Intel, намереваясь добиться более крупных успехов на рынке корпоративного программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, создает новую компанию по разработке платформ при поддержке DigitalBridge.

Новая организация, получившая название Articul8 AI, представляет собой экспериментальную версию концепции, полученную в результате сотрудничества Intel с Boston Consulting Group (BCG) в начале мая прошлого года. Reuters сообщает, что Intel, используя свое оборудование, сочетание ПО с открытым исходным кодом и собственное ПО, создала генеративную систему искусственного интеллекта, которая может читать текст и изображения.

Система разрабатывалась в Intel в течение двух лет. Первоначально BCG была единственным поставщиком и заказчиком системы на рынке. Однако в течение последних нескольких месяцев Intel работала над масштабированием платформы, которая оптимизирована для аппаратного обеспечения Intel. Ей смогут пользоваться компании в сфере финансовых услуг, аэрокосмической, полупроводниковой, телекоммуникационной и других отраслей, которые «требуют высокого уровня безопасности и специализированных знаний в предметной области», — сообщил представитель Intel.

«Программный продукт Articul8 для искусственного интеллекта был создан с нуля для удовлетворения потребностей предприятий и оптимизирован с точки зрения скорости развертывания, масштабируемости, безопасности и устойчивости, включая затраты», — сообщил представитель компании.

Арун Субраманьян, бывший вице-президент и генеральный директор центра обработки данных Intel и группы искусственного интеллекта, станет генеральным директором филиала. Остальная часть команды Articul8 также будет состоять из бывших сотрудников Intel.