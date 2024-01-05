OpenAI откроет собственный магазин GPT Store на следующей неделе

После задержки запуска магазин GPT OpenAI почти готов к открытию. GPT Store, где пользователи смогут продавать и обмениваться настроенными ИИ чат-ботами на основе больших языковых моделей OpenAI, будет официально запущен на следующей неделе, сообщила OpenAI в электронном письме людям, зарегистрированным в GPT Builders.

В электронном письме пользователям предлагалось дважды проверить, соответствуют ли их творения GPT правилам бренда, и напоминалось людям, что их GPT должны быть общедоступными.

OpenAI впервые объявила на своей ноябрьской конференции разработчиков, что позволит другим людям создавать чат-боты ИИ, называемые GPT, используя свою большую языковую модель GPT-4. Он будет доступен только для ChatGPT Plus и корпоративных подписчиков. Магазин позволит пользователям делиться своими GPT и монетизировать их. OpenAI заявила, что планирует найти способ платить создателям GPT в зависимости от того, насколько активно используются их ИИ-чат-боты в магазине, но не раскрыла никаких других подробностей об этом плане.

Первоначально предполагалось, что магазин будет запущен в ноябре, но его пришлось отложить, поскольку у OpenAI был очень напряженный месяц, когда уволили генерального директора Сэма Альтмана, а затем вновь его наняли. Дата сдвинулась на декабрь, затем снова была перенесена.