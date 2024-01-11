Microsoft добавит новую ИИ-функцию в приложение «Блокнот»

Microsoft заявила, что 2024 год станет «годом ПК с искусственным интеллектом », и похоже, что это уже звучит правдоподобно. Microsoft готовит новую функцию генеративного искусственного интеллекта для своего приложения «Блокнот», встроенного в Windows. Хотя софтверный гигант официально не объявил об этом, зоркие наблюдатели за Windows обнаружили в последних тестовых сборках Microsoft Windows 11 код, который указывает на то, что новая функция «Соавтор» может появиться в ближайшее время.

Похоже, что у него та же система кредитов, которую Microsoft использует в своей функции Cocreator в Paint, чтобы пользователи Windows знали, сколько еще раз они смогут использовать эти функции на базе искусственного интеллекта. Microsoft еще не объявила цены на эти кредиты, но можно предположить, что компания в конечном итоге начнет взимать плату, как только они у закончатся.