Microsoft добавит новую ИИ-функцию в приложение «Блокнот»

Microsoft заявила, что 2024 год станет «годом ПК с искусственным интеллектом », и похоже, что это уже звучит правдоподобно. Microsoft готовит новую функцию генеративного искусственного интеллекта для своего приложения «Блокнот», встроенного в Windows. Хотя софтверный гигант официально не объявил об этом, зоркие наблюдатели за Windows обнаружили в последних тестовых сборках Microsoft Windows 11 код, который указывает на то, что новая функция «Соавтор» может появиться в ближайшее время.
Похоже, что у него та же система кредитов, которую Microsoft использует в своей функции Cocreator в Paint, чтобы пользователи Windows знали, сколько еще раз они смогут использовать эти функции на базе искусственного интеллекта. Microsoft еще не объявила цены на эти кредиты, но можно предположить, что компания в конечном итоге начнет взимать плату, как только они у закончатся.
Другие тестировщики Windows даже нашли ссылки на список ожидания этой функции и изображение героя, которое Microsoft может использовать для продвижения своего нового Notepad Cowriter. Стиль изображения идентичен тому, как Microsoft продвигает свои функции Copilot в таких приложениях Office, как Outlook, Word и PowerPoint. Это может указывать на то, что Microsoft близка к официальному анонсу функции Cowriter для бета-тестирования, точно так же, как она тестировала функцию создания изображений Paint в течение нескольких месяцев, прежде чем она была развернута для всех пользователей Windows 11.
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