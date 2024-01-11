OpenAI запустила магазин чат-ботов GPT Store

OpenAI запустила интернет-магазин, где люди могут делиться настроенными версиями популярного чат-бота ChatGPT. Новый магазин, который был открыт в среду для платных пользователей ChatGPT, будет объединять чат-ботов, созданных пользователями для различных задач, например, версию ChatGPT, которая может учить ребенка математике или придумывать красочные рецепты коктейлей.

Продукт под названием GPT Store будет включать в себя чат-ботов, которыми пользователи решили поделиться публично. В конечном итоге люди смогут зарабатывать деньги на своих творениях — также, как они могли бы это сделать через магазины приложений Apple Inc. или Google Alphabet Inc.

GPT Store от OpenAI позволит пользователям видеть самых популярных и трендовых чат-ботов в таблице лидеров и искать их по категориям. В сообщении в блоге, объявляющем о выпуске, OpenAI сообщила, что на данный момент люди создали 3 миллиона пользовательских чат-ботов, хотя неясно, сколько из них доступно в магазине на момент запуска.

Запуск магазина происходит в то время, когда OpenAI работает над созданием своей экосистемы услуг и поиском новых источников дохода. В среду OpenAI также объявила о новом платном уровне ChatGPT для компаний с небольшими командами, стоимость которого начинается с 25 долларов в месяц за пользователя. Напомним, что OpenAI впервые запустила корпоративную версию ChatGPT с дополнительными функциями и защитой конфиденциальности в августе.