Новый Copilot Pro от Microsoft предоставляет доступ к функциям Office на базе ИИ

Microsoft впервые запустила свои функции Office на базе искусственного интеллекта для бизнеса в ноябре, но всего два месяца спустя компания уже предлагает их пользователям. Copilot Pro запускается в виде ежемесячной подписки стоимостью 20 долларов США, которая обеспечивает доступ к функциям искусственного интеллекта в приложениях Office: Word, Excel и PowerPoint, а также приоритетный доступ к новейшим моделям OpenAI и возможность создания собственного Copilot GPT.

Если уже являетесь подписчиком Microsoft 365 Personal или Home, то дополнительная подписка в размере 20 долларов США в месяц (на человека) немедленно разблокирует Copilot в приложениях Office на Mac, Windows и iPad. Эти функции включают в себя возможность создавать целые наборы слайдов PowerPoint из приглашения, подобного чат-боту, а также встроенные функции Copilot в Word для перефразирования абзацев, генерации текста и обобщения документов.

Copilot также появится в Outlook.com, чтобы помочь отвечать на электронные письма или создавать новые, а в Excel доступна предварительная версия для анализа данных, создания графиков и многого другого.