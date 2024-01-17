Vodafone и Microsoft заключили 10-летнее соглашение по вопросам ИИ

Vodafone Group Plc заключила соглашение с Microsoft Corp. об инвестировании 1,5 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия в развитие ряда направлений бизнеса, включая искусственный интеллект, цифровые платежи и интернет вещей.

В рамках соглашения Vodafone будет использовать технологию OpenAI, работающую на Azure, для улучшения операций обслуживания клиентов, включая своего чат-бота, а сотрудники Vodafone получат доступ к Microsoft Copilot, говорится в заявлении компаний во вторник.

Сделка поможет генеральному директору Vodafone Маргарите Делла Валле оптимизировать деятельность компании и улучшить ее предложения для корпоративного подразделения, которое она считает приоритетным. Это также позволит Vodafone продавать больше услуг Microsoft бизнес-клиентам, включая Azure и Teams, а также позволит оператору связи отказаться от использования собственных центров обработки данных и перейти на Azure.

«Генераторный искусственный интеллект действительно меняет правила игры, предоставляя нам возможности создавать новые услуги», — сказал в интервью главный технический директор Скотт Петти.