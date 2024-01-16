В БГТУ планируют готовить специалистов для проектирования и эксплуатации беспилотников

Ректор Белорусского государственного технологического университета Игорь Войтов рассказал о планах открыть еще одно актуальное направление подготовки специалистов в 2024 году – «Проектирование, строительство, эксплуатация беспилотных систем». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Сегодня в стране действуют 15 компаний, производящих беспилотные летательные аппараты. «Мир шаг за шагом движется к использованию беспилотных систем на наземном, морском и речном транспорте”, – сказал ректор БГТУ, – беспилотные технологии с использованием искусственного интеллекта используются для предотвращения лесных пожаров, оценки состояния лесного фонда, в землеустройстве, для изучения состояния линий электропередач, трубопроводов, состояния дорог и так далее».

Уже четыре года БГТУ готовит профильных специалистов в рамках повышения квалификации, и переподготовка пользуется большим спросом. Но собирается готовить кадры на первом уровне высшего образования. Есть договор с Казанским Национальным исследовательским техническим университетом имени А.Н. Туполева - КАИ и с Московским авиационным институтом, что они окажут методическую помощь в подготовке программ обучения на первом этапе. Абитуриентам, которые сейчас определяются по списку экзаменационных предметов, при поступлении понадобится физика и математика.