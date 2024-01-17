Стартап Sakana привлек $30 миллионов на создание небольших ИИ-моделей

Sakana AI, стартап в области искусственного интеллекта, привлек 30 миллионов долларов в рамках начального раунда финансирования от нескольких известных инвесторов.

Раунд проводился компанией Lux Capital при участии Khosla Ventures, Sony Group Corp., японской телекоммуникационной компании NTT и других. Группа известных лидеров в области искусственного интеллекта также вложила средства, в том числе Джефф Дин, руководитель отдела искусственного интеллекта и исследований Google; Александр Ванг, генеральный директор Scale AI; и Клеман Деланг, генеральный директор HuggingFace.

Стартап Sakana был основан в 2023 году двумя исследователями — Дэвидом Ха и Лионом Джонсом, которые ранее работали над системами, связанными с искусственным интеллектом, в Google, принадлежащей Alphabet Inc. Подход стартапа потенциально может привести к созданию ИИ, который дешевле обучать и использовать, чем существующие технологии.

Sakana контрастирует с методом таких компаний, как OpenAI, которые могут передавать все свои данные в одну большую программу искусственного интеллекта, подобную той, которая используется в ее популярном чат-боте ChatGPT, а не в серию маленьких.

В настоящее время в Sakana работает около 10 сотрудников, и компания планирует использовать полученные средства для найма большего количества людей и поддержания своей деятельности в течение следующих нескольких лет.