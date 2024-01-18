Amazon Fire TV стали первыми телевизорами с ИИ-генератором изображений

Amazon официально внедряет возможность создания изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, на устройства Fire TV. С сегодняшнего дня эта функция доступна в США для пользователей Fire TV Stick 4K Max второго поколения и серии Fire TV Omni QLED.

Новая функция Fire TV основана на генераторе изображений Titan Image Generator от Amazon, о котором компания объявила на конференции AWS Invent 2023 в ноябре. Как и другие генераторы изображений (Stability AI и DALL-E 3 от OpenAI), модель Titan принимает письменную подсказку и превращает текст в изображение. Однако в этом случае функция Fire TV AI активируется при разговоре с Alexa с помощью пульта телевизора, что позволяет пользователям создавать изображения собственным голосом.

Например, пользователи могут сказать: «Алекса, создай фон в виде сказочного пейзажа». Затем он генерирует четыре изображения, которые пользователи могут дополнительно персонализировать, выбирая из различных художественных стилей: импрессионизм, акварель и фэнтези. Выбрав окончательное изображение, пользователи могут сохранить его и установить в качестве фона телевизора.

Генератор изображений является частью Fire TV Ambient Experience, который превращает телевизор в интеллектуальный дисплей, на котором отображаются фоны, созданные художниками, или личные фотографии из учетной записи Amazon Photos. Недавно компания представила эту возможность Fire TV Stick 4K Max после того, как она уже была доступна в линейке Amazon Omni QLED Fire TV.