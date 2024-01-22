Сэм Альтман ищет инвестиции для открытия заводов по производству чипов для ИИ

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман работает над привлечением миллиардов долларов от инвесторов для предприятия по производству чипов.

Альтман провел переговоры с несколькими крупными потенциальными инвесторами в надежде собрать огромные суммы, необходимые для заводов по производству микросхем. В число фирм, которые вели переговоры с Альтманом, входят базирующаяся в Абу-Даби G42 и SoftBank Group. По словам некоторых источников, проект будет включать в себя работу с ведущими производителями чипов, а сеть фабрик будет иметь глобальный масштаб.

Хотя Bloomberg ранее сообщал об усилиях по сбору средств для предприятия по производству чипов, масштабы проекта и его направленность ранее не были известны. По словам источников, переговоры еще находятся на ранней стадии, и полный список участвующих партнеров и спонсоров еще не составлен.