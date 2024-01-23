Гаджеты Xiaomi с выгодой до 250 рублей в МТС

В сети салонов и интернет-магазине МТС можно выгодно приобрести смарт-часы и фитнес-браслеты Xiaomi. Устройства для активного образа жизни предлагаются в рассрочку до 24 месяцев без переплат. Выгода при их покупке составит до 250 рублей.

Современные гаджеты Xiaomi являются не только стильными аксессуарами, но и верными помощниками в повседневных делах.

Xiaomi Watch S1 Active, в отличие от классической версии Xiaomi Watch S1, больше ориентированы на спортсменов и тех, кто следит за показателями здорового образа жизни. Поддержать или улучшить физическую форму помогут более 100 спортивных режимов, включая 19 профессиональных. Часы способны измерять уровень кислорода в крови и отслеживать сердечный ритм. Емкая батарея гаджета обеспечивает до 12 дней автономной работы без подзарядки в обычном режиме использования и до 24 дней — в экономном режиме.

Xiaomi Watch S1 Pro выполнены в классическом дизайне и по внешнему виду напоминают механические часы. Ремешком из натуральной кожи комплектуются смарт-часы Xiaomi Watch S1 Pro в серебристом корпусе. Модель в черном цвете предлагается с ремешком из прочного каучука.

В устройстве реализовано множество инструментов для анализа параметров организма и эмоционального состояния. Xiaomi Watch S1 Pro способны мониторить сердечный ритм, фиксировать уровень кислорода в крови, следить за состоянием сна и стресса. Гаджет поддерживает более 100 спортивных режимов, включая плавание — благодаря водонепроницаемости в 5 АТМ. Доступно 10 беговых курсов, рассчитанных на достижение разных целей. Наличие встроенного модуля GPS позволит использовать гаджет во время пробежки, не обращаясь к смартфону.

Еще один помощник — фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 8. Девайс позволяет отслеживать частоту пульса и содержание кислорода в крови, измерять уровень стресса и анализировать качество сна в режиме 24/7. Устройство поддерживает более 150 видов активностей: от бега и пауэрлифтинга до йоги и танцев. А благодаря водонепроницаемости 5 АТМ с ним можно заниматься водными видами спорта. Xiaomi Smart Band 8 оснащен ярким 1,62-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 192х490 пикселей.

Перечень наручных гаджетов Xiaomi с ценами представлен по ссылке.