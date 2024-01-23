Исследование: ИИ не может заменить большинство рабочих мест

Искусственный интеллект не может заменить большинство рабочих мест прямо сейчас экономически эффективными способами, как показал Массачусетский технологический институт в исследовании, целью которого было развеять опасения по поводу того, что ИИ заменит людей в ряде отраслей.

В одном из первых углубленных исследований жизнеспособности замены рабочей силы ИИ исследователи смоделировали экономическую привлекательность автоматизации различных задач в США, сосредоточив внимание на должностях, где используется компьютерное зрение — например, учителя и оценщики недвижимости. Они обнаружили, что только 23% рабочих, если измерять их долларовую заработную плату, могут быть эффективно вытеснены. В других случаях, поскольку установка и эксплуатация системы визуального распознавания с помощью искусственного интеллекта обходится дорого, люди выполняли работу дешевле.

Внедрение ИИ во всех отраслях ускорилось в прошлом году после того, как ChatGPT OpenAI и другие генеративные инструменты продемонстрировали потенциал этой технологии. Технологические компании, от Microsoft и Alphabet в США до Baidu и Alibaba Group в Китае, развернули новые услуги искусственного интеллекта и нарастили планы развития — темпами, которые, по мнению некоторых лидеров отрасли, были опрометчиво быстрыми. Опасения по поводу влияния ИИ на рабочие места уже давно являются главной проблемой.