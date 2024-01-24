Google Chrome для Mac получит функции генеративного ИИ

Компания Google объявила о планах добавить экспериментальные функции генеративного искусственного интеллекта в последнюю версию Chrome для Mac (M121), которые помогут пользователям организовывать вкладки, создавать темы и черновики контента.

Организатор вкладок может предлагать и создавать группы на основе открытых страниц. Доступ к этой опции можно получить, щелкнув вкладку правой кнопкой мыши и выбрав параметр «Организовать похожие вкладки». Пользователи Chrome также могут создавать собственные темы на основе визуального стиля и цвета. Опция темы «Создать с помощью AI» доступна на боковой панели «Настройка Chrome».

Когда пишете что-то в интернете, например, на форуме, Chrome сможет помочь пользователям создавать контент. Эта функция позволит пользователям щелкнуть правой кнопкой мыши в любом текстовом поле или поле, чтобы получить доступ к опции «Помоги мне написать».

Организатор вкладок и создатель тем станут доступны пользователям Chrome в течение следующих нескольких дней, а помощник по написанию будет доступен в обновлении Chrome в следующем месяце. Экспериментальные функции можно включить в разделе «Настройки» Chrome, щелкнув трехточечное меню и перейдя на страницу «Экспериментальный ИИ».