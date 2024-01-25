Создан первый термодинамический компьютер

Normal Computing, стартап в сфере ИИ-технологий, основанный бывшими инженерами Google Brain и Alphabet, представил первый в мире термодинамический компьютер.

Команда стартапа провела первый в истории эксперимент по термодинамическому искусственному интеллекту, используя прототип аппаратного обеспечения, чтобы повысить надежность и контроль выходных данных нейронной сети. Эта работа однажды может помочь устранить ошибки в моделях искусственного интеллекта.

Приложения ИИ, например, те, которые основаны на генеративном ИИ и больших языковых моделях, требуют огромных ресурсов, а современные компьютеры могут быть недостаточно мощными, чтобы раскрыть весь спектр возможностей. Однако энергия, необходимая для современных компьютеров, станет еще большей проблемой по мере того, как модели искусственного интеллекта будут расти в размерах.

Компания разработала прототип термодинамического компьютера для вычисления обратной матрицы и доказала его работу. Также она утверждает, что методика работает для других случаев вычислений в области линейной алгебры.

Прототип представляет собой матрицу из повторяющихся групп элементов — генераторов с колебательным емкостным контуром. Компания называет это блоком стохастической обработки (SPU). Каждый из контуров заряжает конденсатор до необходимого значения, а затем плата приходит в термодинамическое равновесие со средой, в которую её помещают, например, остывает в жидкости. После этого происходит считывание значений в элементах матрицы, которые дают искомый результат в процессе простого остывания элементов.