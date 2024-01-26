Пользователи iPhone в ЕС смогут загружать приложения из сторонних магазинов

Apple объявила, что планирует изменить правила для разработчиков, выпускающих программное обеспечение iOS в Европейском Союзе, в ответ на принятый блоком Закон о цифровых рынках (DMA), который вступит в силу в марте. Важной новостью является то, что сторонние магазины приложений впервые будут разрешены на iOS, что нарушит позицию Apple App Store как единственного дистрибьютора приложений для iPhone. Изменения появятся в iOS 17.4 в марте.

Пользователи в ЕС с обновлением до iOS 17.4 смогут загрузить сторонний магазин приложений с официального сайта этого магазина. Для использования на iPhone эти сервисы должны будут пройти процесс одобрения Apple. Установив один из «альтернативных маркетплейсов приложений», как их называет сама Apple, пользователь должен будет явно дать ему разрешение на загрузку приложений на своё устройство. Но как только торговая площадка будет одобрена и окажется на устройстве, пользователи смогут загружать всё, что захотите, в том числе и приложения, недоступные в App Store и нарушающие правила последней. Можно будет даже выбрать сторонний маркетплейс, в качестве магазина приложений по умолчанию для своего iPhone.

Разработчики смогут выбрать, использовать ли им платежные сервисы Apple для покупок в приложениях или интегрировать стороннюю систему для платежей без дополнительной платы Apple. Если разработчик захочет использовать существующую систему оплаты в приложениях Apple, то он будет платить дополнительную комиссию в размере 3 %.