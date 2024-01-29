В Samsung Galaxy S24 появится чат-бот с ИИ Ernie 4.0

Компания Samsung Electronics Co. представит чат-бота Ernie Bot от Baidu в новой серии смартфонов Galaxy S24 в Китае.

Южнокорейский производитель представил свое последнее семейство телефонов как первое из волны смартфонов с искусственным интеллектом, а инструменты ИИ от Baidu помогут с переводом текста, говорится в заявлении Baidu. Они также обеспечат внутреннюю поддержку функции Samsung «Круг для поиска».

Программное обеспечение Android от Google обеспечивает основу для большинства смартфонов в Китае, но дополнительные мобильные сервисы и магазин приложений компании недоступны, поэтому местным компаниям приходится заполнять пробелы с помощью альтернатив, таких как WeChat от Tencent. Для Baidu сделка с Samsung знаменует собой крупное внедрение Ernie AI, одной из первых и лучших попыток создать китайского конкурента ChatGPT от OpenAI.

Доля рынка Samsung на крупнейшей в мире арене смартфонов за последние годы упала примерно до 1-2%, ее вытеснили iPhone от Apple, а также местные бренды: от Xiaomi до Huawei Technologies.