За 6 месяцев Китай одобрил более 40 ИИ-моделей для публичного использования

По данным китайских СМИ, Китай одобрил более 40 моделей искусственного интеллекта (ИИ) для публичного использования за первые шесть месяцев с тех пор, как власти начали процесс утверждения, поскольку страна стремится догнать США в разработке ИИ.

На прошлой неделе китайские регулирующие органы выдали разрешения на публичное использование в общей сложности 14 моделям больших языков (LLM), сообщает Securities Times. Это четвертая «партия» разрешений, предоставленных Китаем.

В августе прошлого года Пекин начал требовать от технологических компаний получения одобрения регулирующих органов на открытие своих программ LLM для общественности. Это подчеркнуло подход Китая к развитию технологий искусственного интеллекта, стремясь при этом держать их под своим контролем. Пекин утвердил свою первую партию моделей искусственного интеллекта в августе, вскоре после того, как был принят процесс утверждения.