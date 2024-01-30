Компания Илона Маска Neuralink успешно вживила чип в мозг первому пациенту

Компания Neuralink Илона Маска осуществила свою первую имплантацию чипа в мозг человека — это важный шаг на пути к цели миллиардера — когда-нибудь дать людям возможность управлять компьютерами силой мысли.

Neuralink — стартап, основанный Илоном Маском в 2017 году. Он пытается создать интерфейс «мозг-компьютер», который поможет людям с травмами управлять телефонами и компьютерами, используя только свои мысли.

Neuralink основывается на технологиях, направленных на имплантацию электродов в мозг человека для интерпретации сигналов. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США дало Neuralink разрешение на клинические испытания на людях в мае прошлого года после серии испытаний имплантатов на различных животных.