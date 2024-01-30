Nvidia инвестировала 150 миллионов долларов в создателя чат-ботов с ИИ

Nvidia инвестировала 150 миллионов долларов в разработчика чат-ботов Kore.ai. Стартап планирует использовать финансирование для разработки большего количества виртуальных помощников для мировых брендов.

Nvidia за последний год заключила ряд сделок с многообещающими компаниями, занимающимися ИИ, включая Hugging Face, Cohere и Mistral AI. Nvidia, чьи чипы имеют основополагающее значение для обучения и развития генеративного искусственного интеллекта, входит в число тех, кто делает ставку на потенциал этой технологии с момента дебюта OpenAI ChatGPT более года назад.

Стоит отметить, что Kore.ai готовится к первичному публичному размещению акций.