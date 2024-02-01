Visa предложила новую возможность обмена криптовалюты на фиатные деньги без необходимости использования инструментов для централизованного обмена финансовых средств. Теперь криптовалюту можно напрямую отправить с криптовалютного кошелька на дебетовую карту Visa, используя технологию Visa Direct, что стало возможным благодаря партнёрскому соглашению компании с провайдером инфраструктуры Web3 Transak.

Партнёрство двух компаний позволяет пользователям из 145 стран напрямую конвертировать в фиатные деньги как минимум 40 криптовалют, включая биткоин. Согласно данным сайта Transak, в число поддерживаемых стран входят Кипр, Мальта, Сингапур, Турция, Португалия и Объединённые Арабские Эмираты.

По его словам, доступ к новой функции получили пользователи децентрализованных платформ и кошельков, таких как MetaMask, Ledger, Trust Wallet и других. «Пользователи MetaMask теперь могут легко перейти непосредственно со своего кошелька на карту Visa, что повышает удобство использования и практичность их цифровых активов», — заявил Гангвар.

Он добавил, что платформа сотрудничает с Visa, поскольку имеет лицензии в нескольких юрисдикциях и гарантирует наличие технологий «Знай своего клиента» (Know your customer, KYC) и борьбу с отмыванием денег, что, в свою очередь, позволяет Transak проверять пользователя и легально разрешать такие транзакции.