Visa предложила новую возможность обмена криптовалюты на фиатные деньги

Visa предложила новую возможность обмена криптовалюты на фиатные деньги без необходимости использования инструментов для централизованного обмена финансовых средств. Теперь криптовалюту можно напрямую отправить с криптовалютного кошелька на дебетовую карту Visa, используя технологию Visa Direct, что стало возможным благодаря партнёрскому соглашению компании с провайдером инфраструктуры Web3 Transak.

Партнёрство двух компаний позволяет пользователям из 145 стран напрямую конвертировать в фиатные деньги как минимум 40 криптовалют, включая биткоин. Согласно данным сайта Transak, в число поддерживаемых стран входят Кипр, Мальта, Сингапур, Турция, Португалия и Объединённые Арабские Эмираты.

По его словам, доступ к новой функции получили пользователи децентрализованных платформ и кошельков, таких как MetaMask, Ledger, Trust Wallet и других. «Пользователи MetaMask теперь могут легко перейти непосредственно со своего кошелька на карту Visa, что повышает удобство использования и практичность их цифровых активов», — заявил Гангвар.

Он добавил, что платформа сотрудничает с Visa, поскольку имеет лицензии в нескольких юрисдикциях и гарантирует наличие технологий «Знай своего клиента» (Know your customer, KYC) и борьбу с отмыванием денег, что, в свою очередь, позволяет Transak проверять пользователя и легально разрешать такие транзакции.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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