Amazon представляет Rufus — помощника по покупкам с ИИ

Amazon объявила о запуске помощника по покупкам на базе искусственного интеллекта под названием Rufus, который прошел обучение по каталогу продуктов гиганта электронной коммерции. Компания заявляет, что новый инструмент будет запущен в бета-версии для части клиентов в США, начиная с 1 февраля, а в ближайшие недели он будет доступен большему количеству пользователей. Клиенты смогут общаться с ИИ-помощником в мобильном приложении Amazon, чтобы получить помощь в поиске продуктов.

Запуск чат-бота последовал за другими дополнениями на базе искусственного интеллекта на Amazon.com, направленными на улучшение покупательского опыта для потребителей. Компания создала новую внутреннюю LLM, специализирующуюся на покупках, чтобы обеспечить этот опыт, а затем обучила ее своим данным и «общедоступным данным из интернета». Однако не уточняется, включают ли эти данные другие общедоступные розничные веб-сайты.

Вы можете общаться с AI-помощником также, как с другими чат-ботами с искусственным интеллектом, ориентированными на потребителя, такими как ChatGPT от OpenAI или Bard от Google — последний из которых также включает в себя интеграцию с покупками.