Чат-бот Google Bard получил большое обновление

Google объявила, что ее чат-бот Bard теперь работает на базе модели Gemini Pro по всему миру и поддерживает более 40 языков, включая арабский, китайский, голландский, французский, немецкий, хинди, японский, португальский, испанский и многие другие.

В декабре Google представила свои новые модели генеративного искусственного интеллекта: флагманские модели Gemini Ultra, «облегченные» Gemini Pro и Gemini Nano, которые предназначены для работы на таких устройствах, как Pixel 8. Google не дал количественной оценки улучшений, но заявил, что чат-бот станет лучше с точки зрения понимания и обобщения контента, рассуждения, мозгового штурма, письма и планирования.

На момент первоначального открытия в феврале 2023 года он работал на базе LaMDA (языковая модель для диалоговых приложений); позже в том же году он был обновлен новой моделью под названием PaLM 2; теперь Bard на базе Gemini Pro будет доступен более чем в 230 странах.

Кроме того, поисковый гигант представляет поддержку генерации изображений с помощью модели Imagen 2, выпущенной в декабре. В настоящее время эта функция поддерживает только английский язык. Пользователи могут ввести запрос в интерфейсе чат-бота.