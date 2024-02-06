Великобритания потратит более $100 млн на решение проблем, связанных с ИИ

Премьер-министр Риши Сунак Великобритании инвестирует более 100 миллионов фунтов стерлингов (125 миллионов долларов США), чтобы помочь регулирующим органам и университетам решать проблемы, связанные с искусственным интеллектом.

По словам правительства, почти 90 миллионов фунтов стерлингов будут использованы для запуска девяти новых исследовательских центров в университетах по всей Великобритании, а также для партнерства с США по ответственному использованию ИИ. План будет изложен в ответе на консультацию по регулированию ИИ, а также будет включать 10 миллионов фунтов стерлингов для финансирования регулирующих органов и 19 миллионов фунтов стерлингов будут потрачены на 21 проект по разработке технологий машинного обучения для повышения производительности.

«Мы немедленно начали осознавать риски, что, в свою очередь, открывает путь к тому, чтобы Великобритания стала одной из первых стран в мире, которая безопасно воспользуется преимуществами ИИ», — государственный секретарь по науке, инновациям и технологиям.

Правительство заявляет, что, хотя оно и не спешит принимать законы о безопасности ИИ, оно изложит аргументы в пользу введения требований к передовым моделям ИИ общего назначения, которые имеют широкий спектр возможных применений. В прошлом году Сунак провел саммит по безопасности ИИ и предупредил, что эта технология облегчит создание химического и биологического оружия, облегчит кибератаки и даже создаст угрозу для самого человечества.