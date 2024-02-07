Новый ИИ-инструмент Bumble выявляет мошеннические аккаунты и фейковые профили

Bumble объявил сегодня, что запускает новую функцию на базе искусственного интеллекта, которая призвана помочь выявлять спам, мошенничество и фейковые профили. Новый инструмент под названием Deception Detector призван принять меры в отношении вредоносного контента еще до того, как с ним столкнутся пользователи Bumble.

В ходе тестирования Bumble обнаружил, что инструмент способен автоматически блокировать 95% учетных записей, которые были идентифицированы как спам-аккаунты или мошеннические учетные записи. За первые два месяца тестирования инструмента Bumble отметил, что количество сообщений пользователей о спаме, мошенничестве и фейковых аккаунтах сократилось на 45%. Deception Detector работает вместе с командой модераторов Bumble.

Запуск новой функции произошел после того, как внутреннее исследование Bumble показало, что фейковые профили и риск мошенничества являются главными проблемами пользователей при онлайн-знакомствах, сообщает компания. Исследование также показало, что 46% женщин выразили беспокойство по поводу подлинности своих онлайн-партнеров в приложениях для знакомств.

«Bumble была основана с целью построить равноправные отношения и дать женщинам возможность сделать первый шаг, а Deception Detector — это наша последняя инновация в рамках нашего постоянного перед нашим сообществом, чтобы помочь гарантировать, что связи, установленные в наших приложениях, являются подлинными», — заявила в своем заявлении генеральный директор Bumble Лидиана Джонс. «Уделяя особое внимание опыту женщин в интернете, мы понимаем, что в эпоху искусственного интеллекта доверие имеет более важное значение, чем когда-либо».