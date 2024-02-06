Nokia и Vivo договорились о лицензировании 5G

Финская компания Nokia объявила о подписании многолетнего патентного кросс-лицензионного соглашения с китайским производителем смартфонов Vivo. Оно касается использования компанией Vivo технологии связи 5G — судебные споры по этому поводу велись с 2021 года. Новое соглашение улаживает все взаимные несогласия компаний по поводу интеллектуальной собственности друг друга.

По условиям соглашения, Vivo будет выплачивать Nokia роялти за использование её запатентованных разработок, а также оплатит судебные издержки, которые накопились за время рассмотрения спора. «Соглашение разрешает все находящиеся на рассмотрении патентные тяжбы между сторонами во всех юрисдикциях. Условия соглашения остаются конфиденциальными по соглашению сторон», — указано в официальном сообщении Nokia.

Nokia подчёркивает, что в основе её патентного портфеля лежат исследования стоимостью 150 миллиардов евро, проведённые с 2000 года, и там более 6000 разработок, посвящённых только сетям 5G. Компания готова передать свои разработки на условиях честного лицензирования, а компании, которые их получат, смогут сэкономить на проведении собственных исследований. За последние 13 месяцев финская компания заключила 6 подобных лицензионных соглашений. Кроме Vivo, ей удалось договориться с Apple, Samsung, Oppo, Honor и Huawei.