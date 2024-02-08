OpenAI добавляет новые водяные знаки в DALL-E 3

Генератор изображений OpenAI DALL-E 3 будет добавлять водяные знаки к метаданным изображений, поскольку все больше компаний внедряют поддержку стандартов C2PA.

Компания заявляет, что водяные знаки C2PA будут появляться на изображениях, созданных на веб-сайте ChatGPT и в API для модели DALL-E 3. Мобильные пользователи получат водяные знаки к 12 февраля. Они будут включать в себя как невидимый компонент метаданных, так и видимый символ CR, который появится в верхнем левом углу каждого изображения.

Люди могут проверить происхождение (какой инструмент искусственного интеллекта использовался для создания контента) любого изображения, созданного платформами OpenAI, через Content Credentials Verify. Пока водяной знак может быть нанесен только на неподвижные изображения, а не на видео или текст.

OpenAI заявляет, что добавление метаданных водяных знаков к изображениям оказывает «незначительное влияние на задержку и не повлияет на качество генерации изображения». Это также немного увеличит размер изображения.

C2PA, группа, состоящая из таких компаний, как Adobe и Microsoft, продвигает использование водяного знака Content Credentials, чтобы определить происхождение контента и показать, был ли он создан людьми или с помощью искусственного интеллекта.