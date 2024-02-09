Google открыла свою мощнейшую нейросеть пользователям за $20 в месяц

Как и ожидалось, Google объявила, что переименовывает своего чат-бота Bard в Gemini, выпускает специальное приложение для Android и даже объединяет все свои функции Duet AI в Google Workspace с брендом Gemini. Также было объявлено, что Gemini Ultra 1.0 — самая крупная и функциональная версия большой языковой модели Google — выпускается для широкой публики.

Мобильные приложения Gemini, вероятно, станут местом, где большинство людей смогут воспользоваться новым инструментом. Если загрузите новое приложение на Android, оно сможет установить Gemini в качестве помощника по умолчанию, то есть, заменит Google Assistant как устройство, которое реагирует, когда говорите «Эй, Google» или долго нажимаете кнопку «Домой». «Я думаю, что это очень важный первый шаг на пути к созданию настоящего ИИ-помощника», — говорит Сисси Сяо, руководитель Bard (теперь Gemini) в Google.

Остальные изменения в Gemini в основном касаются брендинга. Google отказывается от имени Bard, но в остальном его чат-бот будет вести себя также, как и раньше. То же самое касается всех функций искусственного интеллекта в приложениях Google Workspace, таких как Gmail и Docs, которые раньше назывались «Duet AI», но теперь также известны как Gemini. Это функции, которые помогут cоставить электронное письмо, организовать электронную таблицу и выполнить другие рабочие задачи.

В основе бесплатной общедоступной версии ИИ-бота лежит большая языковая модель Gemini Pro. Чтобы получить доступ к самой мощной языковой модели Google Gemini Ultra, придётся оформить подписку Gemini Advanced, которая входит в пакет Google One AI Premium стоимостью $20 в месяц. Подписка также включает в себя 2 Тбайт облачного хранилища и другие возможности Google One.