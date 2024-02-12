Oracle объявила о доступности своего сервиса OCI Generative AI для всех пользователей

Oracle объявила о всеобщей доступности своего сервиса Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Generative AI, который упрощает компаниям использование преимуществ последних достижений GenAI.

OCI Generative AI — это управляемый сервис, который объединяет большие языковые модели из Cohere и Meta Llama 2 для решения широкого спектра бизнес-задач. Oracle внедряет возможности генеративного ИИ в свои облачные приложения и портфель баз данных.

“Вместо предоставления набора инструментов, требующего сборки, мы предлагаем мощный набор готовых сервисов и функций ИИ, которые работают вместе, помогая клиентам решать бизнес-задачи намного быстрее”, — говорит Грег Павлик, старший вице-президент по искусственному интеллекту и управлению данными Oracle Cloud Infrastructure.

 

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

 