Oracle объявила о доступности своего сервиса OCI Generative AI для всех пользователей

Oracle объявила о всеобщей доступности своего сервиса Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Generative AI, который упрощает компаниям использование преимуществ последних достижений GenAI.

OCI Generative AI — это управляемый сервис, который объединяет большие языковые модели из Cohere и Meta Llama 2 для решения широкого спектра бизнес-задач. Oracle внедряет возможности генеративного ИИ в свои облачные приложения и портфель баз данных.



“Вместо предоставления набора инструментов, требующего сборки, мы предлагаем мощный набор готовых сервисов и функций ИИ, которые работают вместе, помогая клиентам решать бизнес-задачи намного быстрее”, — говорит Грег Павлик, старший вице-президент по искусственному интеллекту и управлению данными Oracle Cloud Infrastructure.