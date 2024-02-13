Грант на обучение в 1500 рублей и гарантированная стажировка. IT-школа MyFreedom набирает студентов по 4 направлениям до конца февраля

Сегодня на рынке IT непростая ситуация. Особенно для джунов, которым стало тяжелее устроиться на работу. На это влияют разные факторы: высокая конкуренция, небольшой практический опыт и, порой, тяжелое финансовое положение. Учитывая реалии рынка, IT-школа MyFreedom решила запустить уникальную программу, которая позволит закрыть все эти проблемы.

Команда готова выделить грант в 1500 рублей самым мотивированным будущим студентам, которых набирает по 4 направлениям в течение февраля: UX/UI-дизайн, Frontend-разработка, разработка на Python и 3D-моделирование. Чтобы получить грант, нужно заполнить заявку на сайте, где менеджеры выберут самых проактивных участников.

В этом году IT-школа обновляет формат обучения и предлагает новые решения для своих студентов:

Грант на 1500 белорусских рублей и рассрочка на оставшуюся часть оплаты обучения.

Гарантированная стажировка в течение 2 месяцев на реальном IT-проекте под руководством ментора.

Бесплатные софт-скиллз тренинги, которые позволят лучше работать в команде, грамотно питчить свои идеи и проекты.

Возможность обучаться оффлайн и онлайн, где 80% практики и 20% теории.

Помощь с подготовкой резюме, сопроводительных писем и LinkedIn c симуляциями реальных интервью перед рекрутерами.

“Все, что нужно сегодня новым студентам, это просто желание стать хорошим IT-специалистом. А мы предоставим все условия, чтобы они смогли получить максимальные знания, практику и финансовую подушку в виде гранта и рассрочки во время обучения”, – подчеркивает основательница MyFreedom Елена Динман.

Набор нового потока IT-курсов по 4 направлениям проходит до конца февраля.