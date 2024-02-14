Mozilla проведёт масштабную реструктуризацию

Mozilla вносит серьезные изменения в свою продуктовую стратегию после назначения нового временного генерального директора в начале этого месяца

Mozilla планирует сократить инвестиции в ряд продуктов, включая VPN, Relay и Online Footprint Scrubber. Mozilla также закроет Hubs, виртуальный 3D-мир, который она запустила еще в 2018 году, и сократит инвестиции в свой mozilla.social Mastodon. Увольнения коснутся примерно 60 сотрудников.

В дальнейшем, как говорится во внутреннем меморандуме компании, Mozilla сосредоточится на внедрении «надежного искусственного интеллекта в Firefox». Для этого компания объединит команды, работающие над Pocket, Content и AI/Ml.

В последние годы Mozilla начала расширять свой портфель продуктов, в то время как ее флагманский продукт Firefox продолжал терять долю рынка. И хотя организацию часто подвергали за это резкой критике, ее руководство утверждало, что диверсификация ее портфеля продуктов за пределами Firefox необходима для обеспечения выживания Mozilla в долгосрочной перспективе.