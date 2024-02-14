ChatGPT теперь будет запоминать предпочтения пользователей

Вскоре пользователи смогут попросить ChatGPT забыть о чем-то или запомнить определенные вещи в будущих разговорах.

Сегодня в рамках тестирования OpenAI начала развертывание новых элементов управления «памятью» для небольшой части бесплатных и платных пользователей ChatGPT, а более широкое внедрение произойдет позже. Элементы управления позволяют указать ChatGPT запомнить что-то, посмотреть, что он запомнил, или вообще отключить его память.

OpenAI объясняет в своем блоге:

«Теперь ChatGPT может переносить полученные знания между чатами, позволяя предоставлять более релевантные ответы. Во время чата с ChatGPT вы можете попросить его запомнить что-то конкретное или позволить ему самому собирать детали. Память ChatGPT будет становиться лучше, чем больше ее используете, и со временем начнете замечать улучшения».

OpenAI перечисляет несколько способов, когда память может быть полезна в бизнес-контексте, например, запоминание настроек или форматирование сообщений в блогах.