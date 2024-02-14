Рыночная капитализация биткоина снова превысила 1 триллион долларов

Биткоин преодолел отметку в 51 000 долларов, а Ethereum, второй по величине токен, вернулся к тому состоянию, где он был до краха стейблкоина TerraUSD почти два года назад.

По данным CoinGecko, рост биткоина с начала года на 21% поднял его рыночную капитализацию выше 1 триллиона долларов впервые с декабря 2021 года, пишет Bloomberg.

Более высокого, чем ожидалось, уровня инфляции в США во вторник было недостаточно, чтобы сорвать восстановление цифровых активов, которое началось чуть больше года назад и набрало обороты в последние месяцы после одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам биткоин-ETF.

По данным CoinDesk, на момент написания новости стоимость 1 биткоина составила $51 114,68.