Google запускает нейросеть Gemini 1.5

Всего через два месяца после запуска Gemini, большой языковой модели, которая, как надеется Google, выведет ее на вершину индустрии искусственного интеллекта, компания анонсирует новую версию.

Google запускает Gemini 1.5 сегодня и нейросеть доступной для разработчиков и корпоративных пользователей, а в ближайшее время ее ждет полное развертывание среди пользователей. 

В Gemini 1.5 есть много улучшений: Gemini 1.5 Pro, универсальная модель в системе Google, очевидно, находится на одном уровне с высокопроизводительной Gemini Ultra, которую компания выпустила совсем недавно, и превзошла Gemini 1.0 Pro на 87% в бенчмарк-тестах. Gemini 1.5 имеет огромное контекстное окно, что означает, что нейросеть может обрабатывать гораздо более крупные запросы и просматривать больше информации одновременно. 

На данный момент Gemini 1.5 будет доступен только бизнес-пользователям и разработчикам через Google Vertex AI и AI Studio. В конечном итоге он заменит Gemini 1.0, а стандартной версией Gemini Pro, доступной каждому на сайте gemini.google.com и в приложениях компании, станет версия 1.5 Pro с контекстным окном на 128 000 токенов. Чтобы получить миллион, вам придется доплатить. Google также тестирует безопасность и этические границы модели, особенно в отношении нового увеличенного контекстного окна.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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