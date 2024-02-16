OpenAI представила Sora — модель ИИ для преобразования текста в видео

OpenAI запускает новую модель генерации видео, которая называется Sora. Компания, занимающаяся искусственным интеллектом, утверждает, что Sora «может создавать реалистичные и творческие сцены из текстовых инструкций». Модель преобразования текста в видео позволяет пользователям создавать фотореалистичные видеоролики продолжительностью до минуты — и все это на основе написанных ими подсказок.

Согласно сообщению в блоге OpenAI, Sora способна создавать «сложные сцены с несколькими персонажами, определенными типами движения и точными деталями объекта и фона». Компания также отмечает, что модель может понимать, как объекты «существуют в физическом мире», а также «точно интерпретировать реквизит и создавать убедительных персонажей, выражающих яркие эмоции».

Модель также может генерировать видео на основе неподвижного изображения, а также заполнять недостающие кадры существующего видео или расширять его.