Google анонсирует бесплатные ИИ-инструменты для повышения безопасности в интернете

Компания Google объявила об инициативе по предоставлению инструментов искусственного интеллекта и инвестиций для повышения онлайн-безопасности.

Google представит новый ресурс с открытым исходным кодом, основанный на искусственном интеллекте, который использует идентификацию типа файла для обнаружения вредоносного ПО, говорится в заявлении компании. Инструмент, который уже используется для защиты таких продуктов, как Gmail и Google Drive, будет доступен бесплатно.

В пятницу на конференции по безопасности в Германии компания также опубликует официальный документ, в котором подробно описывается, как она использует ИИ для киберзащиты.

Google также объявила о дополнительных инвестициях в исследовательские гранты и партнерства для продвижения исследовательских инициатив в области кибербезопасности с использованием ИИ.