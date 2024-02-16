Полный безлимит и абонентская плата 1 рубль: А1 представляет новые тарифные планы линейки «МЕГА»

Компания А1 представляет обновления в линейке тарифных планов «МЕГА». Теперь она будет состоять из трех предложений, каждое из которых подразумевает возможность получать не только неограниченный доступ в интернет из дома, но и безлимит минут и мобильного интернета, а также другие услуги для развлечений, и все это на выгодных условиях.

Так, с 15 февраля, помимо предложения «МЕГА Прайм», в обновленной линейке представлены два новых тарифа: «МЕГА Плюc» и «МЕГА Макс 2.0».

Пользователи тарифного плана «МЕГА Плюс» получат фиксированный доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с за 29 рублей в месяц. Тарифный план «МЕГА Макс 2.0» за 49 рублей в месяц, помимо фиксированного доступа в интернет на скорости до 100 Мбит/с, включает подписку VOKA «Все включено», а это доступ ко всему контенту видеосервиса с фильмами, сериалами и телеканалами, и одну SIM-карту с полным безлимитом минут во все сети и мобильного интернет-трафика.

Отличительная черта новых тарифов – гибкое управление дополнительными услугами, которое позволит оптимизировать затраты на услуги связи и развлечения. Так, пользователи «МЕГА Плюс» смогут подключить подписку VOKA «Все включено» по выгодной стоимости – всего за 10 рублей в месяц. А пользователи «МЕГА Плюс» и «МЕГА Макс 2.0» смогут получить дополнительную SIM-карту с полным безлимитом минут и интернета на специальных условиях – 15 рублей в месяц.

В рамках третьего тарифного плана линейки – «МЕГА Прайм» – пользователи, как и прежде, могут получить безлимитную мобильную связь, домашний интернет на высокой скорости и доступ к видеоконтенту на любой вкус, а также доступ к услуге «Семейная подписка» с безлимитным общением внутри группы и возможностью делиться мобильным интернет-трафиком.

Но и это еще не все: А1 подготовил особые условия для новых пользователей тарифных планов «МЕГА». Так, абонентская плата на всех тарифах линейки в течение первых двух месяцев будет составлять всего 1 рубль. Кроме того, новые пользователи «МЕГА» тарифов получат дополнительные бонусы. Подробнее об обновленной линейке «МЕГА»и подробностях акции читайте по ссылке.

Для подключения тарифных планов линейки необходимо оставить заявку на internet.A1.by, по телефону 150, в магазинах А1 или дилерских салонах, включая салоны «Алло!» и «На связи».

Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через онлайн-чат на сайте www.A1.by, а также по единому телефону контакт-центра – 150.