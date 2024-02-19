Вышла первая бета-версия Android 15

Первая предварительная версия для разработчиков Android 15 стала доступна, а публичные бета-версии появятся в начале весны, поскольку Google работает над стабильностью платформы. Несколько обновлений относятся к платформе Android Dynamic Performance Framework, которая помогает управлять взаимодействием энергоемких приложений с системой питания телефона. Эти настройки направлены на то, чтобы помочь приложениям с длительными фоновыми задачами работать с энергоэффективностью.

Другие обновления сосредоточены на конфиденциальности, включая более надежную защиту от проникновения вредоносных программ в файлы приложений. Android 15 также включает в себя последнюю версию Privacy Sandbox — это постоянная инициатива по поиску способов использования приложениями таргетированной рекламы, обеспечивающей некоторое подобие конфиденциальности пользователей.

Однако это еще не все, что касается конфиденциальности и производительности. Android 15 также улучшает работу камеры в сторонних приложениях, над чем в последнее время работает и Samsung. Предварительный просмотр изображений при слабом освещении выиграет от некоторой дополнительной обработки, поэтому они будут выглядеть ярче.