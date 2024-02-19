Вышла первая бета-версия Android 15

Первая предварительная версия для разработчиков Android 15 стала доступна, а публичные бета-версии появятся в начале весны, поскольку Google работает над стабильностью платформы. Несколько обновлений относятся к платформе Android Dynamic Performance Framework, которая помогает управлять взаимодействием энергоемких приложений с системой питания телефона. Эти настройки направлены на то, чтобы помочь приложениям с длительными фоновыми задачами работать с энергоэффективностью.
Другие обновления сосредоточены на конфиденциальности, включая более надежную защиту от проникновения вредоносных программ в файлы приложений. Android 15 также включает в себя последнюю версию Privacy Sandbox — это постоянная инициатива по поиску способов использования приложениями таргетированной рекламы, обеспечивающей некоторое подобие конфиденциальности пользователей.
Однако это еще не все, что касается конфиденциальности и производительности. Android 15 также улучшает работу камеры в сторонних приложениях, над чем в последнее время работает и Samsung. Предварительный просмотр изображений при слабом освещении выиграет от некоторой дополнительной обработки, поэтому они будут выглядеть ярче.
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Комментарии
Андроид превращается в зону с колючей проволокой. Ваши данные отныне вам не принадлежат! Если не верите - сделайте полноценный бэкап своих данных сторонним приложением с целью перенести на новое устройство другой компании. Большая индейская изба, а не перенос. А настроить работу различных автоматизаторов типа Automate? Я уже попробовал на планшете HatmonyOS 3. Впечатления очень положительные. Если не пойдут по пути Андроида, то следующий телефон мой (а хочу я смартфон, а не современный телефон-лопата, которая только для инстасамак и подходит, для нормальных людей - это уже куча железа, не более), будет на HarmonyOS или альтернативной ОС...