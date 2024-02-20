Первый пациент Neuralink с чипом в головном мозге научился управлять курсором мыши

Первый пациент, которому имплантирован мозговой чип от Neuralink, похоже, полностью выздоровел и способен управлять компьютерной мышью, используя свои мысли, сообщил основатель стартапа Илон Маск.

«Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью выздоровел. Без каких-либо побочных эффектов, о которых нам известно. Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая», — сказал Маск в социальных сетях.

Маск сказал, что Neuralink теперь пытается добиться от пациента как можно большего количества нажатий кнопок мыши.

Напомним, что в прошлом месяце компания успешно имплантировала чип своему первому пациенту-человеку, после того как в сентябре получила одобрение на набор людей для испытаний. В исследовании используется робот, который хирургическим путем помещает имплантат в область мозга, которая контролирует намерение двигаться, сообщила Neuralink, добавив, что первоначальная цель состоит в том, чтобы дать людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя свои мысли.