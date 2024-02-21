Adobe добавила в Acrobat ИИ, который позволит "общаться" с документами

Adobe добавляет генеративный искусственный интеллект в свое программное обеспечение для управления PDF-файлами Acrobat, целью которого является «полное преобразование работы с цифровыми документами», упрощая поиск и понимание информации в длинных документах.

Новый инструмент, анонсированный в пресс-релизе Adobe как «AI Assistant в Acrobat», описывается как «диалоговый механизм», который может обобщать файлы, отвечать на вопросы и рекомендовать больше на основе содержимого, позволяя пользователям «легко общаться с документами» для обмена информацией. Сейчас он доступен в бета-версии для платных пользователей Acrobat.

Идея состоит в том, что чат-бот сократит трудоемкие задачи, связанные с работой с большими текстовыми документами, например, поможет студентам быстро найти информацию для исследовательских проектов или обобщить большие отчеты в краткие отрывки для электронных писем, встреч и презентаций.

AI Assistant в Acrobat можно использовать со всеми форматами документов, поддерживаемыми приложением, включая Word и PowerPoint. Чат-бот соблюдает протоколы безопасности данных Adobe, поэтому он не будет хранить данные из документов клиентов и использовать их для обучения AI Assistant.