Google выпустила Gemma 2B и 7B — ИИ-модели с открытым исходным кодом

Google выпустила Gemma 2B и 7B, пару моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, которые позволяют разработчикам более свободно использовать исследования, проведенные в ее флагманской Gemini.

В то время как Gemini — это большая закрытая модель искусственного интеллекта, которая напрямую конкурирует с ChatGPT OpenAI, а легкая Gemma, вероятно, подойдет для небольших задач, таких как простые чат-боты.

Но недостаток сложности этих моделей может компенсироваться скоростью и стоимостью использования. Несмотря на меньший размер, Google утверждает, что модели Gemma «значительно превосходят более крупные модели по ключевым показателям» и «способны работать непосредственно на ноутбуке или настольном компьютере разработчика». Они будут доступны через Kaggle, Hugging Face, NeMo от Nvidia и Vertex AI от Google.

Выпуск Gemma в экосистему с открытым исходным кодом резко отличается от того, как была выпущена Gemini. Хотя разработчики могут использовать Gemini, они делают это либо через API, либо работая на платформе Google Vertex AI. Gemini считается закрытой моделью ИИ. Сделав Gemma с открытым исходным кодом, больше людей смогут экспериментировать с ИИ Google, а не обращаться к конкурентам, которые предлагают лучшие условия.