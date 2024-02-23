Windows получит Magic Eraser для редактирования фотографий с помощью ИИ

Microsoft анонсировала "генеративное стирание" — функцию, которая позволяет делать аналогичные вещи в приложении «Фотографии», поставляемом в комплекте с Windows.
Microsoft заявляет, что не только внедряет это в Windows 11, но и переносит все функции редактирования AI фотографий в Windows 10. Они также включают функцию удаления фона.
На данный момент эти инструменты предназначены для инсайдеров Windows. В Microsoft говорится: «Сегодня это обновление начинает распространяться среди инсайдеров Windows по всем каналам (включая инсайдеров Windows 10 в канале Release Preview). Обязательно обновите свое приложение до версии 2024.11020.21001.0 или выше».
В сообщении в блоге компании не говорится, будут ли фотографии, отредактированные с помощью ИИ, иметь метаданные или водяные знаки, чтобы вы могли отличить их от неотредактированных.
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Дзен!
Горячие темы