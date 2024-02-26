Компания Samsung объявила о расширении линейки устройств, на которых будет доступен Galaxy AI. Такая возможность открывается благодаря обновлению прошивки One UI 6.1, разработанного для того, чтобы мобильный искусственный интеллект становился еще доступнее.

Обновление, выход которого запланирован на конец марта, можно будет установить на модели серий Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 и Tab S9. Как и в случае с недавно вышедшей серией Galaxy S24, данное обновление повышает стандарты мобильного ИИ для пользователей благодаря гибридному подходу, при котором умные функции внедрены как в само устройство, так и в облачные сервисы.

Теперь еще больше владельцев Galaxy смогут воспользоваться функциями Galaxy AI, которые делают коммуникацию проще. Среди них стоит отметить изменение тональности сообщения и перевод на 13 языков с Чат-ассистентом (Chat Assist). А с помощью функции Синхронного перевода (Live Translate) пользователи Galaxy смогут в полной мере прочувствовать красоту общения в реальном времени благодаря голосовому и текстовому переводу телефонных звонков. С помощью приложения Переводчик (Interpreter) пользователи в путешествиях смогут вести непринужденные разговоры с местными жителями: функция разделенного экрана позволяет отображать текстовые переводы разговоров в реальном времени.

Улучшения затронули и поиск. К примеру, достаточно коснуться нужного объекта или обвести его на экране, чтобы функция Обвести и найти с помощью Google (Circle to Search with Google) выдала интуитивно понятные результаты поиска. Помимо этого добавляется еще ряд упрощающих жизнь возможностей. Так, Ассистент для заметок (Note Assist) позволяет менять форматирование, составлять краткие сводки и переводить их. Веб-ассистент (Browsing Assist) создает максимально полные сводки новостных статей, что помогает быть в курсе событий. Ассистент для аудиозаписи (Transcript Assist) с легкостью расшифрует, обобщит и переведет голосовые записи со встреч.