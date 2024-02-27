Представлен ноутбук HONOR MagicBook Pro 16 на базе AI-технологий

Глобальный технологический бренд HONOR представил HONOR MagicBook Pro 16 — революционный ноутбук с искусственным интеллектом, который переосмыслит традиционное представление пользователей об устройствах класса «рабочие станции». Опираясь на сотрудничество с Microsoft, Intel и NVIDIA, а также собственные AI-технологии на уровне платформы, HONOR анонсирует переход ПК в эру искусственного интеллекта.

Технологии искусственного интеллекта на уровне платформы обеспечивают пользователям HONOR возможность одновременного подключения нескольких устройств и бесшовного взаимодействия между ними. Например, перенос окна смартфона со смартфона под управлением Android на ноутбук или планшет обычно требует несколько шагов, а теперь пользователи могут выполнять это в одно действие.

Мобильная операционная система MagicOS 8.0 также использует AI-технологии для нового опыта экосистемного взаимодействия между устройствами. Технология MagicRing обеспечивает синхронизацию уведомлений и состояния приложений между различными устройствами и поддерживает до 8 одновременных подключений. Пользователям доступны функции совместного доступа к интернету, трансляция экрана, использование одного комплекта клавиатуры и мыши для управления разными устройствами, бесшовный обмен файлами, синхронизация уведомлений, а также совместный доступ к камере смартфона. Ноутбук также поддерживает функции HONOR Global Favorites Space, HONOR Device Clone и HONOR Share для максимального комфортного взаимодействия.

HONOR MagicBook Pro 16 поднимает производительность благодаря возможностям искусственного интеллекта, таким как интеллектуальный поиск картинок, сжатый пересказ текстовых документов, понимание запросов на естественном языке, автоматическое создание субтитров и Magic Text для распознавания текста на изображениях.

HONOR MagicBook Pro 16 оснащен высокопроизводительным процессором Intel Core Ultra 7 155H, который имеет шесть высокопроизводительных ядер, восемь ядер средней мощности и два энергоэффективных. Благодаря графическому процессору NVIDIA GeForce RTX серии 40 для ноутбуков, HONOR MagicBook Pro 16 обеспечивает высокую производительность для работы и развлечений.

HONOR MagicBook Pro 16 оснащен системой OS Turbo X на основе искусственного интеллекта, позволяющей пользователям без усилий активировать режим высокой производительности, раскрывая всю мощь процессора, минимизируя задержки и обеспечивая превосходное качество графики. HONOR MagicBook Pro 16 также оснащен интеллектуальными функциями планирования и настройками, которые позволяют ему интеллектуально распознавать различные сценарии использования и динамически адаптироваться для оптимизации производительности. Пользователи могут рассчитывать на бесперебойную и индивидуальную работу.

Оснащенный дисплеем HONOR FullView с диагональю 16 дюймов, HONOR MagicBook Pro 16 предлагает пользователям ультрачеткое изображение с высоким разрешением 3072 x 1920 пикселей, 100% поддержкой DCI-P3 и полной поддержкой цветовой гаммы sRGB. Плавное изображение при работе с приложениями и оптимальную игровую производительность обеспечивает частота обновления до 165 Гц. Для комфортного взаимодействия при длительном использовании экран HONOR MagicBook Pro 16 получил сертификаты TÜV Rheinland по снижению уровня синего света на аппаратном уровне и отсутствию мерцания.

HONOR MagicBook Pro 16 оснащен шестью динамиками, включая четыре низкочастотных и два высокочастотных, с фирменной аудиотехнологией для увеличения ширины и глубины звуковой сцены. Кроме того, это первый в мире ноутбук с пространственным аудио на базе Windows, что обеспечивает еще более захватывающие впечатления от игр и просмотра видео.

Цельнометаллический корпус с использованием технологии 3D Coloring Spray Technology Metallic обеспечивает HONOR MagicBook Pro 16 элегантный и изысканный внешний вид.



Ноутбук HONOR MagicBook Pro 16 под управлением операционной системы Windows 11 будет доступен в двух цветовых решениях: белом и фиолетовом. Новинка скоро поступит в продажу в Китае, а глобальный релиз ожидается во втором квартале 2024 года.