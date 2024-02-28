Copilot Enterprise от GitHub стал доступен за $39 в месяц

GitHub объявил об общедоступной версии Copilot Enterprise – ИИ-инструмента, стоимость которого составит 39 долларов в месяц, а также чат-бота, ориентированного на разработчиков.

Copilot Enterprise содержит все функции существующего бизнес-плана, включая возмещение ущерба интеллектуальной собственности, но расширяет его рядом важных функций.

Copilot теперь также интегрирован с поисковой системой Microsoft Bing (в настоящее время находится в бета-версии), и вскоре пользователи также смогут точно настраивать модели Copilot. GitHub Copilot Enterprise также включает поддержку описаний и сводок запросов на включение, а также поддержку чата для ответов на общие вопросы по кодированию.