Copilot Enterprise от GitHub стал доступен за $39 в месяц

GitHub объявил об общедоступной версии Copilot Enterprise – ИИ-инструмента, стоимость которого составит 39 долларов в месяц, а также чат-бота, ориентированного на разработчиков.

Copilot Enterprise содержит все функции существующего бизнес-плана, включая возмещение ущерба интеллектуальной собственности, но расширяет его рядом важных функций.

Copilot теперь также интегрирован с поисковой системой Microsoft Bing (в настоящее время находится в бета-версии), и вскоре пользователи также смогут точно настраивать модели Copilot. GitHub Copilot Enterprise также включает поддержку описаний и сводок запросов на включение, а также поддержку чата для ответов на общие вопросы по кодированию.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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