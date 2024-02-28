Беспилотное аэротакси в Китае впервые совершило междугородний перелёт

Китайская компания AutoFlight впервые запустила аэротакси в беспилотном режиме между двумя городами. Воздушный транспорт преодолел 50 км за 20 минут. Стоит отметить, что наземный транспорт потратил бы на это около 3 часов.

Аэротакси Prosperity совершило перелёт между Шэньчжэнем и Чжухаем в зоне плотного контроля службы гражданской авиации Китая. Эти города разделены широкой дельтой Жемчужной реки, и движение по суше вылилось бы в достаточно длительное путешествие в объезд. Компания-разработчик ожидает, что новый вид аэромобильности будет крайне и в объёме востребован в городах, окружённых сложным рельефом.

Аэротакси Prosperity способно перевозить до четырёх пассажиров на дальность до 250 км на скорости до 200 км/ч. Компания AutoFlight рассчитывает получить разрешение на коммерческие полёты машины в 2026 году.