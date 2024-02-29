Adobe представила ИИ-инструмент для создания и редактирования музыки

Последний эксперимент Adobe по генеративному искусственному интеллекту направлен на то, чтобы помочь людям создавать и настраивать музыку без какого-либо профессионального опыта работы со звуком. Project Music GenAI Control, анонсированный в среду на саммите Hot Pod в Бруклине, представляет собой новый прототип инструмента, который позволяет пользователям создавать музыку с помощью текстовых подсказок, а затем редактировать этот звук, не переходя к специальному программному обеспечению.

Пользователи начинают с ввода текстового описания, которое будет генерировать музыку в заданном стиле, например «веселый танец» или «грустный джаз». Музыкальные фрагменты можно микшировать, а звук генерировать в виде повторяющегося цикла для людей, которым для создания контента нужны такие вещи, как минусовки или фоновая музыка.