Adobe представила ИИ-инструмент для создания и редактирования музыки

Последний эксперимент Adobe по генеративному искусственному интеллекту направлен на то, чтобы помочь людям создавать и настраивать музыку без какого-либо профессионального опыта работы со звуком. Project Music GenAI Control, анонсированный в среду на саммите Hot Pod в Бруклине, представляет собой новый прототип инструмента, который позволяет пользователям создавать музыку с помощью текстовых подсказок, а затем редактировать этот звук, не переходя к специальному программному обеспечению.
Пользователи начинают с ввода текстового описания, которое будет генерировать музыку в заданном стиле, например «веселый танец» или «грустный джаз». Музыкальные фрагменты можно микшировать, а звук генерировать в виде повторяющегося цикла для людей, которым для создания контента нужны такие вещи, как минусовки или фоновая музыка.
Adobe также заявляет, что инструмент может настраивать сгенерированный звук «на основе эталонной мелодии» и увеличивать длину аудиоклипов. Компания сообщает, что для общедоступной демонстрации Project Music GenAI Control был загружен общедоступный контент, но неясно, может ли инструмент позволить напрямую загружать какой-либо звук в инструмент в качестве справочного материала или на какую длину можно продлить клипы.
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