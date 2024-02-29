Новые карты microSD от Samsung могут упростить работу с ИИ

Samsung заявляет, что ее новые и более быстрые карты microSD позволят людям использовать больше приложений, связанных с ИИ, а также требующих большого объема данных.

В пресс-релизе компания поясняет, что начала массовое производство карт microSD емкостью 1 ТБ. Версия SD Express емкостью 256 ГБ будет доступна позднее в этом году, а версия microSD UHS-1 емкостью 1 ТБ появится в третьем квартале 2024 года.

Samsung заявляет, что карта microSD SD Express емкостью 256 ГБ может считывать данные со скоростью до 800 МБ/с, «в 1,4 раза быстрее, чем твердотельные накопители SATA (до 560 МБ/с) и более чем в четыре раза быстрее по сравнению с традиционными картами памяти UHS-1». Но поскольку более высокие скорости карт SD Express могут достигать температуры до 96 градусов по Цельсию, Samsung представила технологию динамической термозащиты, которая помогает поддерживать оптимальную температуру для карт.