Новые карты microSD от Samsung могут упростить работу с ИИ

Samsung заявляет, что ее новые и более быстрые карты microSD позволят людям использовать больше приложений, связанных с ИИ, а также требующих большого объема данных.
В пресс-релизе компания поясняет, что начала массовое производство карт microSD емкостью 1 ТБ. Версия SD Express емкостью 256 ГБ будет доступна позднее в этом году, а версия microSD UHS-1 емкостью 1 ТБ появится в третьем квартале 2024 года.
Samsung заявляет, что карта microSD SD Express емкостью 256 ГБ может считывать данные со скоростью до 800 МБ/с, «в 1,4 раза быстрее, чем твердотельные накопители SATA (до 560 МБ/с) и более чем в четыре раза быстрее по сравнению с традиционными картами памяти UHS-1». Но поскольку более высокие скорости карт SD Express могут достигать температуры до 96 градусов по Цельсию, Samsung представила технологию динамической термозащиты, которая помогает поддерживать оптимальную температуру для карт.
Спрос на ИИ на устройства, где пользователи могут выполнять генеративные задачи ИИ без вызова API через облако, за последний год вырос. Карты MicroSD в идеале могли бы позволить компаниям расширить память телефона для выполнения более ресурсоемких задач искусственного интеллекта на мобильных устройствах. В менее портативных условиях службы искусственного интеллекта, такие как чат-боты или генерация текста в изображения, полагаются на емкость хранилища крупных центров обработки данных или облачных сервисов.
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