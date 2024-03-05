В Беларуси к 8 Марта технику Huawei предложили со скидками до 600 рублей

В Беларуси к 8 Марта торговые сети предложили девайсы Huawei по сниженным ценам. В акциях участвуют смартфоны, ноутбуки, планшеты, смарт-часы и беспроводные наушники. В подарок женщинам можно приобрести как флагманские, так и массовые модели. Скидки на них могут доходить до 600 рублей.

Акции действуют по 14 марта в Минске и регионах. Техника Huawei по праздничным ценам доступна в торговых сетях МТС, А1, «5 элемент», 21vek и «Электросила». Со скидками можно приобрести свыше 40 моделей смартфонов, ноутбуков, планшетов, смарт-часов и беспроводных наушников. Нам стали известны их рекомендованные розничные цены со скидками.

Смартфоны со скидками до 600 рублей

Щедрая скидка в 600 рублей действует на популярный флагман Huawei P60, который теперь стоит 1999 рублей. Смартфон отличают стильный корпус, быстрая зарядка и мощная камера для качественной съемки в любое время суток.

Флагман Huawei P60 Pro можно приобрести со скидкой в 300 рублей – за 2999 рублей. Смартфон обладает жемчужным дизайном с натуральным минеральным покрытием, стеклом повышенной прочности Kunlun и светосильной камерой XMAGE. Присутствуют 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Смартфон Huawei nova 11 Pro

Смартфон nova 11 Pro теперь обойдется в 1599 рублей (вне акции – в 1899 рублей). Достойны похвалы двойная селфи-камера, прочное стекло Kunlun и элегантный дизайн с эко-кожей, а 100-ваттной зарядке требуется всего 20 минут, чтобы полностью зарядить гаджет.

Смартфон Huawei nova 11 сейчас стоит 1299 рублей (без скидки – 1499 рублей). Тонкий корпус оснащен фронтальной камерой на 60 Мп для качественных снимков. Предусмотрена и быстрая зарядка на 66 Вт.

Массовый смартфон Huawei nova 10 SE продается со скидкой в 300 рублей – за 799 рублей. Он выделяется селфи-модулем с высоким разрешением 108 Мп и 66-ваттной зарядкой.

По скидке доступен и смартфон Huawei nova Y91, обладающий емкой батареей на 7000 мАч, 6,95-дюймовым экраном с тонкими рамками и громкими динамиками. Версия со 128 ГБ встроенной памяти теперь обойдется в 699 рублей (без скидки – в 849 рублей), а с 256 ГБ – в 799 рублей (вне акции – в 999 рублей).

В список также вошел смартфон Huawei nova Y61 в конфигурации 6 + 64 ГБ. Теперь он стоит всего 349 рублей (ранее – 449 рублей). Модель оснащена тройной камерой 50 МП с искусственным интеллектом и вместительной батареей на 5000 мАч.

Ноутбуки со скидками до 400 рублей

Среди ноутбуков можно выбрать Huawei MateBook D 14. В его пользу говорят легкий вес (всего 1,38 кг), тонкий корпус (15,9 мм), IPS-экран c разрешением Full HD и высокая автономность – до 9,5 часа в режиме просмотра видео. Лэптоп с мощным процессором в конфигурации 8 + 512 ГБ памяти теперь стоит 2199 рублей (ранее – 2499 рублей). Модель с 16 ГБ оперативной памяти продается со скидкой в 400 рублей – за 2499 рублей. Версия в конфигурации 8 + 256 ГБ памяти cо свободной операционной системой FreeDos обойдется в 1699 рублей (до этого – в 1799 рублей).

Скидка действует и на ноутбук Huawei MateBook D 15. Лэптоп в конфигурации 8 + 256 ГБ можно приобрести за 1899 рублей (вне акции – за 2299 рублей), а со свободной операционной системой FreeDOS – за 1699 рублей (без скидки – за 1899 рублей). Ноутбук с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти (так же с FreeDOS) стоит 2299 рублей (ранее – 2699 рублей). Модель обладает компактными размерами, IPS-экраном FullView на 15,6 дюйма с соотношением сторон 16:9, объемным звуком и функцией «Мультискрин», чтобы вывести проекцию смартфона на большой экран.

Смарт-часы со скидками до 200 рублей

Праздничные цены установлены на разные модели смарт-часов. Среди них – Huawei Watch 4 Pro c титановым корпусом и сапфировым стеклом. Наручный гаджет работает до 3 недель без подзарядки. Смарт-часы с кожаным ремешком сейчас стоят 1299 рублей (ранее – 1499 рублей).

Huawei Watch 4 можно приобрести со скидкой в 200 рублей – за 1099 рублей (вместо 1299 рублей). Умные часы получили элегантный корпус, предлагают более 100 спортивных режимов и поддерживают eSIM.

В список вошли смарт-часы Huawei Watch GT 4 с корпусом на 46 или 41 мм и широким выбором браслетов – от кожаного до стального. Они примечательны геометрией форм, умным подсчетом калорий, четким AMOLED-экраном и высокой автономностью – до 14 дней работы. Смарт-часы обойдутся в 599 рублей, что на 150 рублей ниже цены без скидки.

По акции доступны и смарт-часы Huawei Watch GT 3 с корпусом на 46 или 42 мм. Версия на 46 мм стоит от 899 рублей (ранее – от 949 рублей), а диаметром 42 мм – от 899 рублей (до этого – от 1099 рублей). Модель выделяется стильным дизайном и функцией комплексного мониторинга здоровья, а без подзарядки работает до 14 дней. Устройство не предназначено для использования в медицинских целях.

Родители могут приобрести для ребенка смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro. Они позволяют совершать видеозвонки в HD-качестве, точно определяют местоположение ребенка и не боятся воды. Сейчас гаджет стоит 349 рублей (без скидки – 499 рублей).

Также доступны фитнес-часы Huawei Watch Fit 2. Версия Active с силиконовым ремешком обойдется в 299 рублей (вне акции – в 369 рублей), а Classic с кожаным ремешком – в 349 рублей (без скидки – в 429 рублей). Среди характеристик – AMOLED-экран на 1,74 дюйма, Bluetooth-вызовы и анимированные тренировки.

Со скидкой можно приобрести и фитнес-часы Huawei Watch Fit Special Edition. Их отличают компактные размеры, AMOLED-экран и батарея, способная проработать до 9 дней без подзарядки. Гаджет теперь стоит 199 рублей (вне акции – 249 рублей).

Большая скидка предлагается на смарт-браслет Huawei Band 8 – его можно приобрести за 99 рублей (против 189 рублей ранее). Модель обладает тонким корпусом, «цифровым тренером» и высокой автономностью – до 14 дней работы без подзарядки.

Беспроводные наушники со скидками до 50 рублей

Наушники Huawei FreeBuds 5 можно приобрести за 449 рублей (вне акции – за 499 рублей). Их форма повторяет «капли принца Руперта», или капли закаленного стекла. Присутствуют усиленный бас, адаптивный эквалайзер, шумоподавление и высокая автономность – до 30 часов с чехлом.

Huawei Freebuds 5i сейчас обойдутся в 199 рублей (до этого – в 249 рублей). Беспроводные наушники воспроизводят звук высокого качества, поддерживают шумоподавление и работают до 28 часов с подзарядкой в футляре.

Модель Huawei Freebuds SE теперь стоит 119 рублей (без скидки – 149 рублей). Среди отличий – чистый звук и автономная работа в течение суток с чехлом.

Беспроводные наушники Huawei Freebuds SE 2 доступны за 129 рублей (до этого – за 149 рублей). Они обладают эргономичным дизайном, работают до 40 часов (с чехлом) и поддерживают быструю зарядку.

В список вошла и портативная колонка Huawei Sound Joy за 349 рублей (вместо 399 рублей ранее). Ее выделяют компактные размеры, стильный дизайн, акустическая система Devialet с четырьмя динамиками и высокая автономность (до 26 часов работы).

Планшеты со скидками до 250 рублей

В список вошел планшет Huawei MatePad 11. Модель выделяется FullView-экраном с частотой обновления 120 Гц и новой версией приложения «Блокнот». Вариант со съемной клавиатурой, превращающей устройство в аналог ноутбука, теперь обойдется в 1299 рублей (обычно – в 250 рублей). Планшет без клавиатуры сейчас стоит 1199 рублей (до этого – 1399 рублей).

Скидка действует и на планшет Huawei MatePad 11.5, который обладает корпусом из цельного металла и ярким экраном с тонкими рамками. Версия с Wi-Fi в конфигурации 6 + 128 ГБ доступна за 849 рублей (ранее – за 999 рублей). Планшет, оснащенный 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, с Wi-Fi-модулем и клавиатурой можно приобрести за 949 рублей (до этого – за 1099 рублей).

Присутствует и планшет Huawei MatePad SE. Модель обладает экраном на 10,4 дюйма с защитой зрения, производительным процессором и объемным звучанием. Выбрать можно разные версии с Wi-Fi или LTE, а также с 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Теперь планшет стоит от 549 рублей (ранее – от 649 рублей).

Праздничные цены на технику Huawei действуют по 14 марта по всей Беларуси. Приобрести ее можно в торговых сетях МТС, А1, «5 элемент», 21vek и «Электросила». Наличие конкретных моделей и конфигураций лучше уточнять в местах продаж. Рекомендованные розничные цены действительны на момент публикации и могут отличаться от их фактической стоимости в магазинах.